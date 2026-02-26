İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca kentin dört bir yanında sürdürdüğü iftar programı, bu kez Karşıyaka'da binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazanda kentin dört bir yanında iftar sofraları kurmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iftar sofrası bu kez Karşıyaka'da kuruldu. Alaybey'deki Volkan Vedat Akay Parkı'nda yaklaşık 3 bin kişi için iftar menüsü hazırlandı.

İftara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı temsilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilüfer Bakoğlu Aşık, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, muhtarlar, vatandaşlar katıldı. Çocuklara pamuk şeker de dağıtıldı.