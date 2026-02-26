Bunlar da ilginizi çekebilir

Vatandaşlar hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Uygulama sayesinde isteyen vatandaşlar, bulundukları noktaya göre bu iki kent lokantasından ücretsiz iftar hizmetinden yararlanabiliyorlar.

Ramazan ayı boyunca kent lokantaları iftar saatlerinde ücretsiz hizmet veriyor. Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan kent lokantası ile Fevziye Camii yanında hizmet veren kent lokantası, Ramazan ayı süresince iftar saatlerinde vatandaşlara ücretsiz yemek sunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Ramazan ayına yönelik sosyal destek çalışmalarını kentin dört bir yanında aralıksız sürdürüyor.

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Paşa Kent Lokantası ve Fevziye Kent Lokantasında iftar saatinde ücretsiz yemek hizmeti sunmaya devam ediyor.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.