Kocaeli'de İzmit Belediyesi, 2025'te toprağı üretime, üretimi dayanışmaya dönüştürerek 37 tonu aşan ürünle sosyal projelerde hayat buldu.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, 2025 yılı üretim sezonunda elde ettiği 37 ton 460 kilogramlık toplam üretimle hem sosyal belediyecilik hem de yerel ekonomi açısından örnek bir başarıya imza attı. Meyve, sebze, mantar, tıbbi aromatik bitkiler ve deneme üretimlerini kapsayan çalışmalarla belediye bünyesine yüz binlerce liralık ekonomik ve sosyal katkı sağlandı.

2025 yılı boyunca yazlık ve kışlık üretim kapsamında yaklaşık 16 ton 250 kilogram sebze üreten müdürlük, bu ürünleri Kent Lokantaları, Gülümse Kafeler, Aşevi ve Kardeş Eller Projesi aracılığıyla vatandaşlarla buluşturdu. Aynı dönemde 4 ton 750 kilogram meyve hasadı gerçekleştirildi. İstiridye mantarı üretimi ise 1 Ocak-1 Aralık 2025 tarihleri arasında 10 ton 745 kilograma ulaştı. Hal fiyatları üzerinden hesaplandığında bu üretimin potansiyel değeri 1 milyon 74 bin 500 TL olarak belirlendi. Çilek bahçesinden elde edilen 2 ton 300 kilogram ürünün 2 bin kilogramı Gülümse Kafeler aracılığıyla satılarak 130 bin TL gelir sağlanırken, 300 kilogramı lavanta şenliğinde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

ALTERNATİF ÜRÜNLERLE KATMA DEĞER SAĞLANDI

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün alternatif ve endüstriyel ürün çalışmaları da dikkat çekti. Yaklaşık 2 bin kilogram aronya hasadı yapılarak bu ürünler belediye organizasyonlarında taze meyve, meyve suyu ve dondurma olarak halka sunuldu. Lavanta bahçesinden elde edilen 70 litre lavanta yağı ise kolonya, sabun ve temizlik ürünlerinin yapımında kullanıldı. İki gönüllü vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen ipek böceği yetiştiriciliğinden 50 kilogram koza elde edilirken, yaklaşık 8 bin kilogram bal kabağı hasadı yapıldı. Bal kabaklarının bir bölümü satışa sunulurken, bir bölümü belediye lokantalarında tatlı yapımında değerlendirildi.

DENEME ÜRETİMLERİYLE TOPRAK TEST EDİLDİ

Deneme ekimleri kapsamında 20 bin metrekare alanda yapılan ayçiçeği üretiminden, kuraklığa rağmen 1.200 kilogram ürün ve 335 litre yağ elde edilerek Aşevi'ne teslim edildi. Nohut, yer fıstığı ve kuru fasulye denemeleriyle bölge toprağının verimliliği test edilirken, nohut ve yer fıstığı ürünleri ilgili sosyal birimlere aktarıldı.

2025 yılı üretim sezonunda meyve, sebze ve mantar satışlarından 186 bin 477 TL gelir elde eden İzmit Belediyesi, ürünlerin büyük bölümünü sosyal projelerde kullanarak toplamda 437 bin 480 TL'lik bir ekonomik katkı sağladı. Çalışmalar, 'toprağı bir fabrika gibi işleyen' bir anlayışla hem tasarrufu hem de sosyal dayanışmayı güçlendirdi.

ÜRETİMLE BİRLİKTE EĞİTİM

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, 2026 yılı için üretim alanlarını genişletmenin yanı sıra eğitim ve teknik destek odaklı bir yol haritası belirledi. Yeni sera yatırımları, salçalık domates ve kornişon üretimleri, 70 bin metrekarelik ayçiçeği ekimleri ve farklı mahallelerde planlanan yeni ürün alanlarıyla kapasitenin artırılması hedefleniyor. Ayrıca toprak analizi laboratuvarının geliştirilmesi, köylerde yerinde eğitimler, teknik geziler ve üreticiye birebir rehberlik çalışmalarıyla 'bilinçli tarım' anlayışının yaygınlaştırılması planlanıyor. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, yürüttüğü çalışmalarla yalnızca üretim yapan bir birim değil; bilgiyi paylaşan, halkı sürece dahil eden ve bölge tarımının geleceğini planlayan bir üretim ve eğitim merkezi olma yolunda ilerliyor.