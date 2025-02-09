LGS’ye hazırlanan gençleri desteklemek adına hayata geçirilen Ali & Nazile Yıldız Çınar Akademi LGS Merkezi’nin açılışında konuşan Başkan Hürriyet, “Bu merkezimiz çocuklarımız için çok kıymetli bir eğitim alanı olacak” dediİZMİR (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve LGS’ye hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ali& Nazile Yıldız Çınar Akademi LGS Merkezi kapılarını açtı. Açılışa CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da katıldı.

Programa ev sahibi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Ersoy, CHP Kocaeli Milletvekilleri Özgür Harun Yıldızlı, Muhip Kanko, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Ali & Nazile Yıldız Çınar Akademi LGS Merkezi binasını İzmit Belediyesine tahsis eden İzmitli iş insanı Ulaş Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı.

"ULAŞ YILDIZ’A EN İÇTEN TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"

Açılışta konuşan Başkan Hürriyet, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına çıktığımız bu yolda, ikinci Çınar Akademi’yi, Ali Nazile Yıldız Çınar Akademi LGS Merkezi’ni hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, Çınar Akademi çatısı altında bugüne kadar yüzlerce öğrenciye eğitim desteği sağladıklarını söyledi. "Öğrencileri yüzde 80 oranında başarı elde ederek istedikleri yerlere yerleştiler" diyen Başkan Hürriyet, "Onların başarılarıyla gururlandık, hayallerine ortak olduk. İstedik ki Çınar Akademi’nin lise kısmı da olsun. Liseye hazırlık konusunda da çok fazla talep geliyordu. Eğitim de her şey gibi çok pahalı. Hele birden fazla çocuğu olan aileler için çocuk okutmak gerçekten çok zor. Ali & Nazile Yıldız Çınar Akademi LGS Merkezi de bu sorumluluğumuzu daha ileri bir noktaya taşımak için atılmış çok değerli bir adım. İnanıyoruz ki çocuklarımız için çok kıymetli bir eğitim alanı olacak" diye konuştu.