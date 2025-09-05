Kocaeli'de İzmit Belediyesi, 13. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali kapsamında Sabri Yalım Parkı’ndaki ağaçları yüzlerce pişmaniyeyle süsledi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit’in en değerli yerel lezzeti pişmaniyenin ve kentin tanıtılması adına bu yıl 13’ncüsü düzenlenecek Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali bugün başlıyor. İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde kentin farklı noktalarında birbirinden eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Festivalde 3 gün boyunca eğlenceli anlar yaşanacak.

Festival kapsamında bugün sabah saatlerinde İzmit’in en merkezi noktalarından Sabri Yalım Parkı’ndaki ağaçlar pişmaniyelerle süslendi. Parktan geçen vatandaşlar ağaçlardaki yüzlerce pişmaniyeyi kısa sürede topladı.

Ağaçlarda yer alan pişmaniye sürpriziyle karşılaştıklarını ifade eden vatandaşlar tatlı bir sabaha uyanmanın keyfini yaşadılar.