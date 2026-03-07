Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 11 Ayın Sultanı Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu İzmit Kent Meydanı'nda yaşatmaya devam ediyor. Her gün binlerce vatandaşın orucunu birlikte açtığı Ramazan Çadırı, gün boyu süren etkinlikleri ve ücretsiz ikramlarıyla yoğun ilgi görüyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Kent Meydanı'nda bulunan Ramazan Çadırı'nda programlar iftardan bir saat önce başlıyor. Çocuklara yönelik atölye çalışmaları, sahne etkinlikleri ve eğlenceli aktivitelerle meydan şenlik alanına dönüşüyor. Aileler çocuklarıyla birlikte etkinlik alanını doldururken, minikler hem öğreniyor hem eğleniyor. Mehteran gösterileri, ilahiler ve ezgiler eşliğinde Ramazan'ın manevi atmosferi daha da güçleniyor. Meydanı dolduran vatandaşlar, geleneksel tınılar eşliğinde iftar saatini bekliyor.

KUR'AN TİLAVETİ VE BİRLİK SOFRASI

Program akışı içerisinde Mehteran ezgilerinin ardından Konservatuvar Türk Dini Musiki Bölümü öğrencilerinden Kur'an-ı Kerim tilavetiyle manevi iklim zirveye taşınıyor. Dualar eşliğinde oruçlar hep birlikte açılıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Kent Meydanı'nda kurduğu Ramazan Çadırı, her akşam binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturarak paylaşma ve dayanışma ruhunu pekiştiriyor.

İFTAR SONRASI ÜCRETSİZ İKRAMLAR

İftarın ardından çadır girişinde kurulan stantlarda vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuluyor. Patlamış mısır, pamuk şeker, şerbet ve Osmanlı macunu özellikle çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Ayrıca Greenbox teknolojisiyle kurulan alanda vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirerek Ramazan coşkusunu ölümsüzleştiriyor.

GELENEKSEL RAMAZAN EĞLENCELERİ SAHNEDE

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Çadırı'nda kültürel mirası yaşatmayı sürdürüyor. İftarın ardından sahne alan geleneksel Ramazan eğlenceleri, özellikle çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor. Geçtiğimiz akşam düzenlenen programda 'İbiş ile Ramazan' gösterisi miniklerle buluştu. Kahkahalar eşliğinde gösteriyi izleyen çocuklar, ardından sahnelenen jonglör gösterisiyle heyecanlarını ikiye katladı. Ailelerin de ilgiyle takip ettiği etkinlikler vatandaşlardan tam not aldı. Sahne programları kapsamında düzenlenen yarışmalarda çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, gerçekleştirilen etkinliklerle minikler Ramazan'ın birlik, paylaşma ve neşe dolu ruhunu yakından tanıma fırsatı buldu.

KÖRFEZ'DE RAMAZAN EZGİLERİ

Öte yandan kentin farklı noktalarında da Ramazan heyecanı yaşatılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde de birbirinden güzel ezgiler seslendirildi. Körfez Belediyesi iş birliğinde düzenlenen gecede Ahmet Hakan Karagül, sevilen türkü ve ilahileri konuklar için söyledi.



RAMAZAN COŞKUSU SON İFTARA KADAR DEVAM

İzmit Kent Meydanı'nda kurulan Ramazan Çadırı vatandaşların yoğun katılımıyla dolup taşıyor. Şehrin farklı noktalarında devam eden iftar programları ve kültürel etkinlikler, Ramazan'ın manevi atmosferini Kocaeli'nin dört bir yanında hissettiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca gerçekleştireceği programlarla birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmaya; her yaştan vatandaşı aynı sofrada ve aynı gönül ikliminde buluşturmaya devam edecek.