Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ), su yönetiminde verimliliği artırma ve vatandaşlara daha hızlı hizmet sunma amacıyla su sayaçlarını uzaktan okunabilen akıllı sayaçlarla değiştiriyor.

VAN (İGFA) - Teknolojiyi daha etkin kullanmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla önemli bir dijital dönüşüm süreci olan akıllı sayaç uygulaması hayata geçiriliyor. Teknolojik altyapısını güçlendirerek hem kurumsal verimliliği artırmayı hem de abonelere daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan VASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, kent genelinde uzun yıllardır kullanılan mekanik su sayaçlarının yerini yeni nesil akıllı sayaçlarla değiştirmeye başladı.

Projesinin startı verildi

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşları ilk öncelik bilgilendirmenin bilgilendirmenin ardından sayaçları dijitalleri ile değiştirdi.

Uygulanan dijital dönüşüm ile su tüketim verileri artık, uzaktan ve anlık olarak merkezi sistem üzerinden okunabilecek. Böylece sayaç okuma işlemleri daha hızlı, güvenilir ve hata payı olmadan gerçekleştirilecek. Aynı zamanda ölçüm hatalarının en aza indirilmesi ve abonelerin su tüketim bilgilerinin daha sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi de sağlanacak.

Kayıp Kaçağın da önüne geçilecek

Yeni sistem sayesinde kaçak ve kayıp suyun daha hızlı tespit edilmesi, arızaların erken aşamada belirlenmesi ve olağan dışı tüketimlerin anlık olarak takip edilmesi de mümkün olacak. Bu durum hem su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına hem de altyapı yönetiminin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacak.

Dijital sayaç dönüşüm çalışmalarının yalnızca şehir merkeziyle sınırlı kalmayacağı, Van genelindeki tüm ilçelerde, kırsal mahallelerde ve kamu kurumlarında eş zamanlı olarak sürdürüleceği de kaydedildi.