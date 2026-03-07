Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatacak dev projelerden birini daha hayata geçiriyor. Evren Sanayi Sitesi'nde uzun yıllardır yaşanan trafik yoğunluğunu sona erdirmesi hedeflenen Katlı Köprülü Kavşak Projesi için ilk kepçe vuruldu.

ŞANLIURFA (İGFA) - Ulaşım Daire Başkanlığı koordinesinde başlatılan çalışmalar kapsamında, özellikle Evren Sanayi Sitesi'nin 1. ve 2. kapı girişlerinde kronik hale gelen trafik sıkışıklığının kalıcı olarak çözülmesi amaçlanıyor.

Modern mühendislik teknikleriyle projelendirilen katlı kavşak sayesinde sürücülere kesintisiz, güvenli ve hızlı ulaşım imkânı sunulacak.

ŞEHİR MERKEZİ İLE SANAYİ ARASINDA AKICI TRAFİK

Projenin tamamlanmasıyla şehir merkezi ile sanayi bölgesi arasındaki ulaşımın önemli ölçüde rahatlaması bekleniyor.

Aynı zamanda Şanlıurfa-Gaziantep Karayolu ile Organize Sanayi Bölgesi güzergâhındaki araç trafiğinin de daha akıcı hale gelmesi öngörülüyor. Böylece hem şehir içi hem de şehirlerarası bağlantılarda zaman kaybının önüne geçilecek.

182 MİLYON TL'LİK STRATEJİK YATIRIM

Yaklaşık 182 milyon 585 bin 299 TL sözleşme bedeliyle hayata geçirilen ve 350 gün içerisinde tamamlanması planlanan proje, yalnızca bir ulaşım yatırımı olmanın ötesinde, kentin ekonomik yapısına katkı sunacak stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Sanayi esnafı, lojistik firmaları ve bölge halkı açısından büyük kolaylık sağlaması beklenen kavşak, üretim ve ticaret süreçlerini de hızlandıracak.

MODERN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM HEDEFİ

Katlı Köprülü Kavşak Projesi ile;

Trafik yoğunluğunun azaltılması,

Bekleme sürelerinin minimuma indirilmesi,

Yakıt tüketimi ve karbon salımının düşürülmesi,

Trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Şanlıurfa'da güçlü ulaşım altyapısı vizyonunu sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Evren Sanayi Sitesi Katlı Köprülü Kavşak Projesi ile kent ulaşımında yeni bir dönemin kapılarını aralamayı amaçlıyor.