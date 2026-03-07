Yıl boyunca lösemi ve kanser hastalarına ayni ve nakdi yardımlarını ulaştıran LÖSEV, Ramazan ayında bağışçılarının destekleriyle bir taraftan hastalarının iftar sofralarına sıcak yemekler ulaştırırken diğer taraftan düzenlediği büyük iftar buluşmalarıyla, yüzlerce lösemi ve kanser hastasını aynı masa etrafında bir araya getiriyor.

BURSA (İGFA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, Ramazan ayının sevgi, saygı, hoşgörü ve paylaşma ruhunu lösemi ve kanser mücadelesi veren hastalarının evlerine taşımakla kalmıyor, düzenlediği büyük iftar buluşmalarıyla lösemi ve kanser hastalarıyla aynı masada bir araya geliyor. LÖSEV, yüzlerce lösemi ve kanser hastası ve ailesinin katıldığı büyük iftar yemekleri ile moral vermeyi, dayanışma duygusunu yaşatmayı, ekonomik zorluklar içinde uzun bir tedavi sürecinde kendilerinin yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, Bursa'da düzenlenen LÖSEV'in Geleneksel Ramazan İftar Programı'nda lösemi ve kanser hastası çocuklar ve aileleri ile birlikte, yetişkin kanser hastaları ve iyileşmiş gençler bir araya geldi. Bursa protokolünün önemli isimlerinin davet edildiği iftar yemeğine; Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Mehmet Aydın Saldız, Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Sayın Şirin Alçı Hakverdi, Yıldırım Belediyesi Başkan Vekili Sayın Mert Tirkayi ve Osmangazi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sayın Ebru Karabacak katılım gösterdi. İftar yemeğine Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tasavvuf musikisi eşlik etti. Çocuklar, programda yer alan jonglör gösterileri, renkli yüz boyama etkinlikleri ve eğlenceli maskotlar ile moral buldu. Ayrıca semazen gösterisinin de sunulduğu gecede hem çocuklar hem de aileleri keyifli vakit geçirdiler.

Fitre, Fidye ve Zekât Bağışlarınızla Önce Çocuklar İyileşsin

'Ramazan ayında yoksul bir aileyi doyurmak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü yaşlı bir anneyi gülümsetebilmek ibadetlerin en güzelidir.' düşüncesiyle her yıl binlerce ailenin sofrasını bereketle donatan LÖSEV, Ramazan bağış kampanyası kapsamında desteklerini sürdürüyor.

Ramazan ayı boyunca yapılan fitre, fidye bağışları ile kuru gıdadan et ve et ürünlerine kadar birçok gıda desteği ailelerin evlerine kadar gönderiliyor. Ayrıca Zekât bağışları ile sosyal hizmetler uzmanlarınca yoksunluğu tespit edilmiş, lösemi ve kanserle mücadele eden çocukların annelerinin banka hesaplarına 12 ay boyunca nakit yardım olarak iletiliyor. Tüm bu desteklerin yanı sıra LÖSEV'in LÖSANTE Hastanesi'nde ise lösemi ve kanser hastası çocuklara tamamen ücretsiz tedavi sunuluyor.

Detaylı bilgi almak ve bağışta bulunmak isteyenler, 0312 447 06 60 numaralı telefon üzerinden LÖSEV Vakıf Merkezi'ne ulaşabiliyor ya da www.losev.org.tr adresi üzerinden süreçle ilgili ayrıntılara erişebiliyor.

LÖSEV yetkilileri, Ramazan ayı boyunca zekât ve fitre bağışlarının doğrudan lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar ile ailelerine ulaştırıldığını belirtiyor. Vakıf, bu yıl da Türkiye genelinde on binlerce hastaya gıda ve temel ihtiyaç desteği sağlamayı hedefliyor.