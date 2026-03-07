Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Okullar ve Kulüplerarası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışmaları' tamamlandı. Kulüpler müsabakasında Van Büyükşehir Belediyesi il birinciliği kupasının sahibi oldu.

VAN (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Halk Oyunları Federasyonu'nun 2025-2026 faaliyet programı kapsamında düzenlenen müsabakalar; minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 kategoride Nur Tatar Spor Salonu'nda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yarışmalar, düzenlemeli ve düzenlemesiz kategorilerinde gerçekleştirildi. Yüzlerce sporcunun yarıştığı müsabakalar vatandaşlar tarafından da büyük beğeni ile izlendi. İl Müsabakasında hakemler, kulüplerin performanslarını titizlikle puanladı. 10 farklı spor kulübünün yarıştığı müsabakalarda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Halk oyunları ekibi, İl birincisi olarak kupanın sahibi oldu.

Büyük heyecan ve coşkunun yaşandığı müsabakaların ardından yarışma, kupa töreni ve çekile hatıra fotoğrafları ile sona erdi.