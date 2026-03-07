Çiğli Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde ilçede düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle kadınların emeğini, sanatını ve mücadelesini görünür kıldı. Sergiden egzersiz etkinliğine, kermesten yürüyüşe kadar birçok programın yer aldığı etkinlikler, Çiğli'de kadın dayanışmasının güçlü bir şekilde hissedilmesini sağladı.

İZMİR (İGFA) - Etkinliklere Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, eşi Gamze Yıldız, başkan yardımcıları, Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi, meclis üyeleri, muhtarlar, kadın dernekleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

8 Kadın Kursiyerden 34 Eserlik Sergi

Etkinlikler, 5 Mart Perşembe günü Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kaklıç Sanat Akademisi yağlı boya resim kursiyerlerinin sergisiyle başladı. 'Kadın Fırçasından Renklerin Yansıması' adlı sergide, akademide eğitim alan 8 kadın kursiyerin son 10 yılda yaptığı kadın temalı 34 eser sanatseverlerle buluştu. Farklı toplumlarda farklı yaşamlar süren kadınların hikayelerini anlatan tablolar, ziyaretçilere kadınların dünyasına farklı pencerelerden bakma imkanı sundu. Sergide yer alan bazı eserlerin ulusal ve uluslararası sergilere katılmış olması da dikkat çekti.

Kadınlar Egzersiz Etkinliğinde Buluştu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen egzersiz etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti. Haftada iki gün düzenlenen egzersiz kurslarına katılan kadınlar, etkinlikte de bir araya gelerek hem spor yaptı hem de birlikte keyifli vakit geçirdi.

Kadın Hakları İçin Yürüdüler

Programlar, 6 Mart Cuma günü Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği kermes ile devam etti. Kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği kermesin ardından katılımcılar, Kasaplar Meydanı'ndan Tören Alanı'na kadar kadın hakları ve eşitlik taleplerini dile getirdikleri bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte katılımcılar, 'Kadına şiddete sıfır tolerans', 'Bir kadın daha eksilmeyeceğiz', 'Özgür kadın özgür toplum', 'Kadın hakları insan haklarıdır' ve 'Hayatlarımız bizimdir' yazılı dövizler taşıdı.

'Kadın Varsa Hayat Var' Mesajı

Tören Alanı'nda devam eden program, hayatını kaybeden kadınların anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından müzik ve ritim etkinlikleriyle etkinlik coşkulu anlara sahne oldu. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ritim Topluluğu ve Çiğli Belediyesi Müzik Grubu sahne alarak kadınlar için şarkılar söyledi. Ritim Topluluğu'nun ellerinde taşıdığı 'Kadın Varsa Hayat Var' dövizleri ise etkinliğin en dikkat çeken mesajlarından biri oldu.

Kalkan: '8 Mart - 8 Kadın - 8 Bakış'

Kaklıç Sanat Akademisi Yağlı Boya Resim Kursu öğretmeni ve heykeltıraş Martıgül Kalkan, serginin ruhunu '8 Mart - 8 Kadın - 8 Bakış' sözleriyle özetledi. Kalkan, kadın kursiyerlerin yıllar süren emeğiyle ortaya çıkan eserlerin, kadın ruhunun sanatla buluşmasını ve kadınların hayata bakışını yansıttığını ifade etti.

Başkan Yıldız: 'Kadınların Gücü Toplumun Gücüdür'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerin kadınların emeğini ve mücadelesini görünür kılmak açısından önemli olduğunu belirterek şunları söyledi; 'Kadınların eşit, özgür ve güvenli bir yaşam sürdüğü toplum, hepimizin ortak hedefidir. Çiğli Belediyesi olarak kadınların hayatın her alanında daha güçlü şekilde var olması için çalışmaya devam ediyoruz. Sanattan spora, üretimden dayanışmaya uzanan bu etkinlikler, kadınların gücünü ve birlikte hareket ettiğimizde neler başarabileceğimizi bir kez daha gösterdi. Kadınların emeği, mücadelesi ve dayanışmasıyla daha adil ve daha eşit bir geleceği birlikte kuracağız.'