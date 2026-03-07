Ramazan ayı programları kapsamında ilçe ziyaretlerini sürdüren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şalpazarı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Genç, 'Güzel ilçemizin eksiklerini bu dönem tamamlayacağız. Şalpazarı'mızı hak ettiği, yakışır yere taşıyacağız' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan ayı dolayısıyla başlattığı ilçe ziyaretleri kapsamında Şalpazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Genç'e Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve AK Parti Şalpazarı İlçe Başkanı Zeki Çabuk eşlik etti. Ziyaretlerine Şalpazarı Halk Eğitim Merkezi'nde başlayan Başkan Genç, kursiyerlerle sohbet ederek ihtiyaçlarına destek vereceklerini ifade etti. Esnafı dolaşan Başkan Genç, şehit aileleri, gaziler, özel gereksinimli bireyler ve hasta vatandaşları da evlerinde ziyaret etti. Başkan Genç, daha sonra AK Parti Şalpazarı İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Dünden Bugüne Şalpazarı İlçe Teşkilatı Buluşması'na katıldı. Partililerle bir araya gelen Genç, teşkilat üyelerinin talep ve önerilerini dinledi.

KENETLENEREK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüdüğü yolda dava ve yol arkadaşları olarak gayretle çalışmaya devam ettiklerini belirten BaşkanGenç, 'Güzel bir söz vardır; kader gayrete aşıktır. Kaderimiz böyleymiş deyip oturmayacağız. Çalışacağız, daha çok çalışacağız ve daha fazla gayret edeceğiz. Bunu da hep birlikte yapacağız. Çünkü bu bir kişinin yapabileceği bir iş değildir. Sahada olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim. Caddeden, sokaktan, esnaftan ve pazardan haberdarız. Bir yerlerde oturup kalmıyoruz; halkımızın içinde olmaya devam ediyoruz. Açıkça ifade etmek gerekir ki ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Emeklilerimiz zor durumda, alım gücü düştü ve enflasyonla ciddi bir mücadele veriyoruz. Bundan 20 yıl önce bu sorunları çözerek ülkeyi ayağa kaldıran lider yine Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün de milletimizin umudu ondadır. Millet olarak Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenerek yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz' dedi.

ŞALPAZARI'NI DOĞALGAZLA BULUŞTURACAĞIZ

Daha sonra vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya gelen Başkan Genç, 'Güzel bir aydayız, Ramazan ayındayız. Ramazan; birliğimize, beraberliğimize, değerlerimize, dayanışmamıza ve yardımlaşmamıza vesile olan bir ayımızdır. Bu vesileyle Büyükşehir Belediyesi olarak bütün ilçelerimizde olduğu gibi bugün Ağasar'ımızdayız. Cenab-ı Allah nasip etti. Seçimden sonra en çok ziyaret ettiğim ilçemiz Şalpazarı'dır. Şalpazarı'mızda hem değerli ilçe başkanlarımızla hem de değerli belediye başkanımızla bu meydanda sözler verdik. En önemli sözlerimizden biri Şalpazarı'mızı doğalgazla buluşturmaktı. 2026 yatırım programına aldık. İnşallah değerli belediye başkanımızla imar düzenlemesini yapıp hızlı bir şekilde Şalpazarı'mızı, doğalgazla buluşturmak istiyoruz' dedi.

AĞASAR'A NE YAPSAK YAKIŞIR

Başkan Genç, sözlerini şöyle tamamladı: 'Otuz değerli muhtarımız var. Hep beraber hem su işlerimizde hem yol işlerimizde imkanlarımız ve kabiliyetlerimizle büyük bir çalışmayı ortaya koyacağız. Şalpazarı'mız bunu hak ediyor. Ağasar'a ne yapsak azdır, ne yapsak yakışır. Elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bugün çok güzel ailelerimizi hanelerinde ziyaret ettik, sohbet ettik, dertleştik. Bazı sorunları bizzat yerinde hem ilçe başkanımızla hem belediye başkanımızla görme imkanımız oldu. İstiyoruz ki güzel ilçemizin eksiklerini bu dönem tamamlayalım. Şalpazarı'mızı hak ettiği, yakışır yere taşıyalım. Ramazan'ımızın yarısını geride bıraktık; kalan yarısını da sağlıkla, huzurla tamamlayıp bayrama ulaşmayı Allah bizlere nasip eylesin.'