Yıldırım Belediyesi, gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalışmalarına devam ediyor. 'Plastiksiz Yıldırım' projesiyle ilçede plastik şişe kullanımını en aza indiren Yıldırım Belediyesi, çevre ve sıfır atık konularında farkındalık ve eğitim çalışmalarına da devam ediyor.

BURSA (İGFA) - İlçedeki okullarda sıfır atık ve çevre konusunda farkındalık eğitimleri veren Yıldırım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin son durağı Bursa Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesi oldu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim programında; sıfır atık, iklim değişikliği, atıkların geri dönüşümü, çevre hassasiyeti ve sürdürülebilir ürün kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün eğitimleri önümüzdeki süreçte de devam edecek.

'GELECEK NESİLLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çevre ve sıfır atık çalışmalarının sadece bugünü değil geleceği de ilgilendirdiğini belirterek, gençlere yönelik eğitimlerin büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Yılmaz, 'Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir Yıldırım bırakmak için çalışıyoruz. 'Plastiksiz Yıldırım' projemizle plastik kullanımını azaltmayı hedeflerken, aynı zamanda çocuklarımız ve gençlerimizde çevre bilincini güçlendirmek istiyoruz. Çünkü sürdürülebilir bir gelecek ancak bilinçli bireylerle mümkün. Bu nedenle okullarımızda gerçekleştirdiğimiz eğitimleri çok kıymetli buluyoruz' dedi.