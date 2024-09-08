İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Arcan, Helikon Çağdaş Sanat Derneği’nin projesine katılmak için kentimize gelen yabancı sanatçıları İzmit Belediyesinde ağırladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Arcan, 6 farklı ülkeden gelen yabancı sanatçıları İzmit Belediyesi’ndeki makamında konuk etti.

Sanatçıların ziyareti sırasında Arcan’a, meclis üyeleri Celal Hülür, Nilgün Yılmaz ve Gamze Yılmaz Doğan da eşlik etti. Ziyarette Helikon Çağdaş Sanat Derneği Başkanı Alp Aslan, derneğin Kurucu Başkanı Orhan Özçalık ile sanatçılar Minkyung Kim (G. Kore), Klara Kusa (Slovakya), Lionel Cruet (Porto Riko), Kristina Agelskaya (Rusya), Sofia Savina (Rusya), Zita Szabo (Macaristan), Shakhnoza Mubarakova (Özbekistan), Amaya Samper (Şili), Andrei Iakovlev (Rusya) katıldı.

PİŞMANİYE HEDİYE EDİLDİ

Ziyaret sırasında Dernek Başkanı Alp Aslan, sanatçıları temsilen yaptığı konuşmada İzmit Belediyesi’ne misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti. İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Arcan da İzmit’i sanatla buluşturmanın kültürel etkileşimleri artıracağını ve şehrin kültürel zenginliğini uluslararası düzeyde daha fazla tanıtacağını ifade etti. Programda ayrıca tüm konuklara İzmit’in sembolü pişmaniye ve çeşitli hediyeler takdim edildi. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yabancı sanatçılara Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi ile Gülümse Kafe de gezdirildi.