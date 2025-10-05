Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi', New York'taki 'Sıfır Atık Mavi-Damla Damla' sergisinde uluslararası katılımcılara tanıtıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin örnek çevre projesi 'İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı Projesi' New York'ta düzenlenen 'Sıfır Atık Mavi-Damla Damla' sergisinde uluslararası katılımcılara aktarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan sergide Türkiye'nin Van, Salda, Meke, Eğirdir ve Beyşehir gölleri ile İzmit Körfezi'nde yürüttüğü su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar tanıtıldı.

ULUSLARARASI KATILIMCILARA PROJE DETAYLARI AKTARILDI

Sıfır Atık Hareketi kapsamında New York'ta açılan suyun öneminin vurgulandığı 'Sıfır Atık Mavi-Damla Damla' sergisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dip çamurunun temizlenmesiyle su kalitesinin arttırılmasının hedeflendiği 'Dip Çamuru Temizliği Projesi' ile yer aldı. Ekosistem dengesinin korunduğu ve toplumun sağlıklı bir geleceğe hazırlanmasında önemli yere sahip projenin detaylarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, ulusal ve uluslararası konuklara anlattı.

Dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olan Dip Çamuru Temizliği Projesi'nin anlatıldığı stant Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık projelerinin mimarı Emine Erdoğan tarafından ziyaret edildi ve yerinde incelendi. Proje kapsamında 1. etap çalışmaları kapsamında İzmit Körfezi'ndeki 125 hektarlık alandan toplamda 1.1 milyon metreküp çamur çıkarılırken, devam eden 2. etap çalışmalarında ise bugüne kadar 57 hektar alanda temizlik çalışması yapıldı.