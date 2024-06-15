2023-2024 eğitim öğretim dönemini tamamlayan öğrencilerin karne heyecanına ortak olan İzmit Belediyesi, Karne Şenliği düzenleyerek öğrencilere keyifli bir gün yaşattıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi 2023-2024 eğitim öğretim döneminin sona ermesini kutlamak amacıyla Karne Şenliği düzenledi. Etkinlik, Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da gerçekleşti. Çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi; aralarında çocuk oyunları, halat çekme yarışı, workshoplar ve tiyatro gösterisi de vardı. Öğrenciler, tüm yılın yorgunluğunu atma imkanı buldu.

HEM ÇOCUKLAR HEM AİLELER MUTLU

Programa katılan İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, Karne Şenliği’nde çocukların mutluluğuna ortak oldu. İzmit Belediyesi, düzenlediği karne şenlikleriyle hem çocukların hem de ailelerin takdirini topladı. Etkinliğe katılan aileler, çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadıklarını belirterek İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.