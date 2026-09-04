Çocukları kültür, sanat ve sporla erken yaşta tanıştıran Mersin Büyükşehir Belediyesi; Mezitli, Toroslar, Huzurkent ve Silifke'de açtığı Çocuk Kampüsleri ile binlerce çocuğun hayallerinin ilk adımında yanında oluyor.

MERSİN (İGFA) - Kampüslerde yer alan atölyeler ile çocukların sevdikleri alanlarda kendilerini geliştirmelerine destek sunan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, atölyelere gelen minik sanatçıların eserlerini İçel Sanat Kulübü'nde sergiledi.

Çocukların sosyal, duyusal, bilişsel ve motor becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü kampüslerden yararlanan minik sanatçıların eserleri, 'Minik Ellerden Rengârenk Hayaller' isimli sergide sanatseverlere sunuldu.

Miniklerin hayallerinin hayat bulduğu sergide; dokuma, oyuncak ve resimler sergilendi. Her yaştan ziyaretçi tarafından hayranlıkla gezilen sergide çocuklar ilk defa bir sergide eser sunmanın heyecanını yaşadı.

Aileler çocukları ile gurur duyarken, kentin sanat camiası ise çocukların sanat konusunda erken yaşta desteklenmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

ÖZTÜRK: 'ÇOCUKLAR HAYAL DÜNYALARINI SÜSLEYEN ÖZGÜN ÇALIŞMALARLA BU GÜZEL SERGİYİ YAPTILAR'

Sanata ve sanatçıya her zaman değer veren Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selamlarını minik sanatçılara ileten Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, 'Sergimize katkı sunan miniklerimize hayal dünyalarını süsledikleri bu resimleri yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Toroslar, Mezitli, Huzurkent ve Silifke'deki Resim Hobi Atölyesi'nin değerli öğretmenlerine teşekkür ederim. Çocuklar hem dokuma sanatı hem geri dönüşümden yaptıkları ürünler hem de hayal dünyalarını süsleyen özgün çalışmalarla değişik materyallerle bu güzel sergiyi çıkarttılar. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İçel Sanat Kulübü'yle daha nice sergilere diyorum' diyerek, emek veren herkese teşekkür etti.