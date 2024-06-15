Beylikdüzü Belediyesi’nin özel gereksinimli bireyler için hayata geçirdiği Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan öğrenciler için karne günü düzenlendi. Etkinlik, renkli ve özel anlara sahne oldu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi’nin öğrencilerine karneleri dağıtıldı. Katılımcılarının çoğunluğu otizmli ve down sendromlu, zihinsel ve ortopedik gruplardan oluşan eğitim programının mezunlarına bir yıllık çalışmalarının karşılığında karneleri takdim edildi. Karne töreni, müzikle ve danslarla şölen havasında geçti. Sahnede karnesini alanların heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

DEZAVANTAJLI BİREYLER HAYATA KAZANDIRILIYOR

Gürpınar Mahallesi’ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi’nde engellilerin sanatla, sporla ve sosyal hayatla iç içe olmasını sağlayacak atölyeler yer alıyor. Haftanın 3 günü resim, ahşap boyama, seramik, çini, takı tasarımı, mutfak atölyesi vb. etkinliklerle sosyal yaşam desteği alan engelli bireyler, yılda iki kez karne sevinci yaşıyor. 12 ay boyunca aralıksız hizmet veren ve yaz döneminde de hizmete açık olan merkezde, yıl sonu karnesi sembolik bir değer taşıyor.

KARNELERini alıp bol bol hatıra fotoğrafı çektiler

Merkezde gerçekleştirilen törene bu yıl yaklaşık 50 öğrenci katıldı. İki saat süren etkinlikte, ismi anons edilenler alkışlarla sahneye çıktılar ve karnelerini alıp, hatıra fotoğraflarını çektirdiler. Öte yandan engelsiz yaşam merkezi öğrencileri tarafından halk oyunu gösterisinde hünerlerini sergileyen öğrenciler ise güne renk kattılar.