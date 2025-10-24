Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin 76 milyon liralık yatırımla kente kazandırdığı 16 adet yepyeni hizmet aracı, 27 Ekim Pazartesi günü tanıtılacak.

KOCAELİ (İGFA) - İsrafın önüne geçmek amacıyla önceki dönemlerden kalan araç kiralama devrini bitiren İzmit Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmit Belediyesi, son olarak 76 milyon liralık yatırımla Devlet Malzeme Ofisinden 16 yeni hizmet aracı aldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde belediyeye kazandırılan 10 adet çöp kamyonu, 1 adet transit kamyonet, 4 adet glutton yol süpürme aracı, 1 adet de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yarı hibeli arazöz su tankeri, 27 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te İzmit Belediye Meydanı'nda tanıtılacak.

YENİ HİZMET ARAÇLARI GELMEYE DEVAM EDECEK

İzmit Belediyesi, önümüzdeki süreçte araç filosunu yeni araçlar eklemeye devam edecek. Alımı tamamlanan 2 adet küçük çöp kamyonu ve 3 adet çöp taksi de Kasım ayından İzmit Belediyesinin araç filosuna katılacak.