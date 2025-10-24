Bursa'da ADD Mudanya Şubesi, Atatürk'ü anmak ve mirasını tanıtmak amacıyla 10-18 yaş arası çocukların yazacağı şiir ve kompozisyonlar karşılığında 'Çocuklar İçin Nutuk' kitabı hediye edecek. Dağıtım, 10 Kasım'da Mudanya'da çeşitli noktalarda yapılacak.

BURSA (İGFA) - Mudanya'da 10-18 yaş arası çocukların, Atatürk hakkında yazacakları şiir veya kompozisyonları karşılığında 'Çocuklar İçin Nutuk' kitabı armağan edecek olan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Mudanya Şubesi, kitap dağıtımlarını 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 13.00 - 17.00 arasında Mudanya ve Güzelyalı'da belirlenen 4 ayrı noktada gerçekleştirecek.

Mudanya'da Mütareke Meydanı ve Atatürk Anıtı'nda, Güzelyalı'da ise Siteler Mahallesi Muhtarlığı ve Eğitim Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda gerçekleşecek dağıtımlar, kırsal bölgelerdeki çocuklar için bağlı bulundukları muhtarlıklar aracılığıyla yapılacak.

'ATATÜRK'ÜN YOLUNU ÇOCUKLARA EMANET EDİYORUZ'

Atatürk sevgisini, düşüncelerini ve mirasını daha yakından tanıtmaya amaçlayan projeyle ilgili bilgi veren ADD Mudanya Şube Başkanı Soyer Kazancı, etkinliğin yarışma ya da eleme niteliği taşımadığını belirtti.

10 Kasım'ın sadece anma değil, Atatürk'ün düşüncelerini yeni nesillere aktarma günü de olduğunu ifade eden Kazancı, 'Çocuklarımız Atatürk'ü kendi kelimeleriyle anlatacak, biz de onlara Nutuk armağan ederek bu bilinci güçlendireceğiz. Çünkü Atatürk'ün yolunu geleceğe taşıyacak olan çocuklardır' diye konuştu. Başkan Kazancı, çocukların yazdıkları şiir veya kompozisyonlarıyla 10 Kasım Pazartesi günü Nutuk dağıtımının yapılacağı noktalara gelmelerini istedi.