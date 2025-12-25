İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Regaip Kandili dolayısıyla ikindi namazı sonrasında Fevziye Camii'nde vatandaşlara helva ikramında bulunacak

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla günün manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak amacıyla, bugün ikindi namazının ardından Fevziye Camii'nde helva ikramı gerçekleştirecek.

Toplumsal dayanışmayı ve paylaşma kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte, namaz sonrası camiden çıkan vatandaşlara helva dağıtımı yapılacak.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel gün ve gecelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden İzmit Belediyesi, Fevziye Camii'nde gerçekleştirilecek helva ikramına tüm vatandaşları davet etti.