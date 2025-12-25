Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu bugün; Marmara, Ege ve Karadeniz gibi bölgelerde yağmur ve sağanak, Artvin ve Ardahan'da karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji, Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Aralık Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Niğde ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak, Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edildi.

Yağışların, Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklendiği hava tahmin raporuna göre, Meteoroloji, Antalya'nın doğusu için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu. Yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.