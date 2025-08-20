İzmit Belediyesi, mahalle ziyaretleri kapsamında bu hafta Bekirdere Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları yerinde dinlediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, mahalle ziyaretlerine bu hafta Bekirdere Mahallesi’nde devam etti. Ziyarete İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Erdem Arcan ve Celal Hülür, Meclis üyeleri Lütfü Obuz ve Gamze Yılmaz Doğan ile birim müdürleri katıldı. Mahalle esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen heyet, sorun ve talepleri yerinde dinledi.

Başkan Yardımcısı Erdem Arcan, “İzmit’imizin en köklü mahallelerinden Bekirdere Mahallesi’ni ziyaret ediyoruz. Esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı dinliyoruz. Sorunları yerinde tespit ederek çözüm üretmeye gayret gösteriyoruz. Tüm mahallelerimize eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Bu kentte çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışıyla hareket etmeye devam ediyoruz” dedi.

Başkan Yardımcısı Celal Hülür ise, “Muhtarımıza misafirperverliği için çok teşekkür ediyoruz. Bugün de Bekirdere’de esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı dinliyor, taleplerini not ediyoruz. İhtiyaçlara en kısa sürede cevap vermek adına büyük bir gayretle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Bekirdere Mahalle Muhtarı Hülya Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bekirdere bölgesi esnafını ve vatandaşımızı ziyaret ederek taleplerin dinlenmesi bizler için çok kıymetli. Fatma Başkan’ın öncülüğünde Başaran Caddesi yenilenmişti. İnşallah sonbahar döneminde yeni aydınlatmalarımız olacak. Cephanelik Mesire Alanı için de çok güzel çalışmalar planlanıyor. Bizleri her zaman can kulağıyla dinleyen Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.