Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Başiskele'de yaşayan Kıbrıs Gazisi ailelerini ziyaret ederek minnet ve şükran duygularını ifade etti

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi, Başiskele ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi ailelerini ziyaret ederek minnet duygularını iletti.

Gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmada Kıbrıs Gazisi İsmail Peçe ve Kıbrıs Gazisi Mustafa Akgüneş evlerinde ziyaret edilerek, kendilerine duyulan şükran ve saygı ifade edildi. Ziyarete İzmit Belediyesi Meslek Odası ve Sendika Masası Başkanı Cem Serhat Dayanç, Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi ekibi katıldı.

BİRİMİN HİZMET VE ÇALIŞMALARI ANLATILDI

Ailelerle yapılan görüşmelerde, İzmit Belediyesinin şehit ve gazi yakınlarına yönelik çalışmaları, birimin amacı, belediye hizmetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla hayata geçirilen iş birlikleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Program kapsamında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamları iletilerek gazilerimize Ayyıldız baskılı Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.