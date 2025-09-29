Türkiye’nin en prestijli bilim ve teknoloji etkinliklerinden biri olan TEKNOFEST 2025’te, İzmirli öğrenciler sağlık teknolojileri alanında önemli bir başarıya imza attı.

İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki en prestijli etkinliklerden biri olan TEKNOFEST 2025’te, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde çalışmalarını sürdüren İzmirli öğretmen ve öğrenciler, “Sağlık Teknolojileri Kategorisi” “Sağlıkta Robotik Uygulamaları” alanındaki projeleriyle önemli bir başarıya imza attı. Omuz rahatsızlığı bulunan bireylerin tedavi sürecine destek olan “ExoShoulder: Akıllı Omuz Destek Sistemi” adlı proje, CPM (Continous Pasive Motion)’ye dayalı robotik kol sistemiyle hastaların iyileşme süreçlerini desteklemeyi hedefliyor.

Danışman öğretmen Muhammet Emin Uçar rehberliğinde yürütülen projede; öğrenciler Sare Erkonak, Metehan Ata Doğan, Duru Naz Hazır ve Mert Yıldız, ortaokul seviyesinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Öğrencilerin bilimsel düşünme, tasarım ve uygulama becerilerini en üst düzeyde sergilediği bu çalışma, sağlık teknolojileri alanında yenilikçi ve etkili çözümlerin geliştirilmesine katkı sağladı.