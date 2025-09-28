Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini TÜBİTAK Bilim Çocuk dergisiyle bir yıl boyunca ücretsiz buluşturacak.DENİZLİ(İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak, okuma alışkanlıklarını güçlendirmek ve erken yaşta bilimsel düşünme becerilerini kazandırmak amacıyla özel bir destek programı başlatıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK tarafından yayımlanan Bilim Çocuk dergisine 1 yıllık ücretsiz abonelik sağlayarak öğrencileri nitelikli bilimsel yayınlarla buluşturacak.

Abonelik kapsamında dergiler, öğrencilerin ev adreslerine her ay düzenli olarak ulaştırılacak. Proje, öğrencilerin yaş ve öğrenim seviyelerine uygun şekilde hazırlanarak, her çocuğun dergiden maksimum faydayı elde etmesi hedefleniyor.

BAŞVURU İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular, 29 Eylül – 3 Ekim 2025 tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi https://denizli.bel.tr/basvurular adresi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Başvuruların ardından, projeden yararlanacak öğrenciler titiz bir değerlendirme sürecinin ardından belirlenecek.