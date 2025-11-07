Genç İMSİAD tarafından düzenlenen, 'İnşaat Projelerinde Finansman ve Mali Riskler' konulu çalıştay, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) ve Genç İMSİAD üyelerinin yoğun katılımları ile gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Çalıştay, Genç İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldız'ın açılış konuşması ile başladı. Osman Yıldız konuşmasında, 'Sektörümüzün geleceğini şekillendirecek çok önemli bir konuyu konuşmak için biraradayız. Ülke ekonomimizin lokomotif sektörlerinden olan inşaatın alt sektörlerine de baktığımızda önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu anlamda inşaat sektöründe finansal risklerin analizi çok önemli. Bu vesile ile her zaman yanımızda olan İMSİAD yönetimimize ve organizasyonumuzda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum' dedi.

Çalıştayın ilk bölümünde Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Abdülkadir Kaya, 'Finansal Risklerin Teorik, Çerçevesi ve Analiz Yöntemleri' konulu sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Abdülkadir Kaya sunumunda, inşaat sektörünün Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına yüzde 7-9, istihdama yüzde 9-10, üretime ise yüzde 40 civarında bir katkısı olduğunu anlattı. Konuşmasında, inşaat sektörünün şu anda ciddi bir maliyet problemi ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kaya, 'Sektördeki daralmanın sebepleri olarak yüksek enflasyon, satın alma gücündeki kayıp ve yüksek faiz oranları gösterilebilir. Sektörel olarak en büyük problem girdi fiyatları. İnşaat sektörü gelir anlamında ciddi bir kayıpla karşı karşıya. Makroekonomik ortamda, hükümetin dezenflasyon çalışmaları, faiz oranlarının düşeceğine dair öngörüler gibi olumlu durumlar da var. Şu anda ciddi bir talep gerilemesi var. Arz maliyeti de ciddi bir problem bir diğer konuda finansal problemler. Bu süreçlerde fon arayışlarında farklı yöntemleri de arayıp bulmak gerekiyor. Burada bankaların da destek vermesi gerekiyor. Firmaların bu süreçte borç ve öz kaynaklarına, finansal durumuna bakması gerekiyor. Kar odaklılığından çıkıp nakit bütçeleri oluşturmak, finansal planlama burada çok önemli. Konut talebi artacak, bu talebe yetişebilmek için firmalar gerekli tüm önlemleri almalı' dedi.

Prof. Dr. Abdülkadir Kaya, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programın ikinci bölümünde İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir'in moderatörlüğünde bir panel gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Şeref Demir, 'Bugün burada bizim dönemimizde kurulmuş olan Genç İMSİAD'ın önemli bir organizasyonunda bir aradayız. Gerçekleştirdikleri bu güzel etkinliğin niteliğine baktığımızda, Genç İMSİAD'ı kurmamızın ne kadar doğru bir adım olduğuna bir kez daha şahitlik ediyoruz. Başta Osman Yıldız Başkanım olmak üzere tüm Genç İMSİAD Yönetimi'ne ve üyelerine teşekkür ediyorum.' dedi.

Panelde konuşan Adiloğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve İMSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammet Adiloğlu, inşaat sektörünün karlılık oranlarının günden güne azaldığını belirterek, arsa maliyetlerinin yüksekliği, girdi maliyetlerinin ve birim fiyatlarındaki yüksekliklerin bu durumun en önemli sebeplerinden biri olduğunu söyledi. Adiloğlu, 'Sektörde rekabetin, teknoloji ve sosyal medya etkilerinin ciddi boyutlara çıkması bizi nitelikli projeler üretmeye itiyor. Biz nitelikli projeler üretmek zorundayız ve projemizi teslimler zamanında çıkacak şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu bilinçle ve kendimizi sürekli geliştirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Bakılan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Bakılan da, 'Kentsel dönüşüm diyoruz ama aslında yaptığımız parsel dönüşüm. Yani parsel hızında mevcut yapıları yıkıp yerine yeni yapıları inşa ediyoruz. Ve kentsel dönüşüm değil, aslında parsel dönüşümü yapıyoruz. Şehirlerin doğru dönüştürülmesi adına gerekli bilinci hep birlikte oluşturmalıyız ve konuya bütüncül bir bakış açısı ile bakmalıyız' şeklinde konuştu.

Yüksek İnşaat Mühendisi Ahmet Kale ise firmaların kendilerini ve projelerini sürekli olarak geliştirmeleri gerektiğini vurgulayarak, yaşanan olumsuzlukların sektör temsilcileri, mahalli idareler, devlet ve hükümetin ortak çalışmasında geçtiğini anlattı.

Panel katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.