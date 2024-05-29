İzmir'de bilim sanat merkezi öğrencileri, 'İzmir Genç Bilim Üniversitesi' projesi kapsamında Kâtip Çelebi Üniversitesi'nde eğitim aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kâtip Çelebi Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen 'İzmir Genç Bilim Üniversitesi' projesi, geçtiğimiz eylül ayında başladı.

Projenin planlama aşamalarının tamamlanmasının ardından, Karşıyaka Aydoğan Yağcı, Bayraklı ve Bornova Bilim Sanat Merkezi'nden toplam 22 öğrenci, Kâtip Çelebi Üniversitesi'nde değerli akademisyenlerle bir araya geldi.

Öğrenciler, bir yandan kimya laboratuvarında kimyasal reaksiyonları ve soğuk işlem süreçlerini incelerken bir yandan da açısal hız ve ivme arasındaki ilişkiyi deney düzenekleriyle çalışma fırsatı buldu. Mekatronik mühendisliği ve teknoloji topluluğunda gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi alan öğrenciler, üniversitenin balık yetiştiriciliği tesisi ve deniz canlıları koleksiyon merkezini ziyaret ederek bilgi edindiler.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Olimpiyatları ekibi koordinesinde gerçekleşen etkinlik hakkında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "Bu önemli projede emeği geçen Kâtip Çelebi Üniversitesi'ne ve katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin bilimsel gelişimine yaptıkları değerli katkılardan dolayı minnettarız." ifadelerini kullandı.