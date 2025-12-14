Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde 43 yıldır eğitim veren Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu yıkıldı. Yıkım süreci, Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Beril Küçükkaya'nın sınıf başkanlığı vaadi kapsamında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i okuluna davet etmesiyle başlayan ve hızla ilerleyen çalışmalar sonucu tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencinin talebi doğrultusunda, depreme dayanıklı ve modern bir okul yapılması talimatını vermişti. Yeni okulda 32 dersliğin yanı sıra kapalı spor salonu ve bütçe imkanları doğrultusunda kapalı yüzme havuzu yer alacak.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'in göreve gelmesi sonrasında hızlanan süreçte Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu'nun yıkımı tamamlandı. Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer'in koordinasyonunda yürütülen süreçte, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve diğer milletvekillerinin Ankara'daki yoğun girişimleri de süreci hızlandırdı.

Öğretmenler ve veliler yıkımı okul bahçesinden izlerken, Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu'nda 4 yıl Okul Aile Birliği Başkanlığı yaptıktan sonra öğretmen, veliler ve mahalle halkının teveccühü ile Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı olan Ömer Küçükkaya, 'Devletimizin tüm gücünü her daim yanımızda bulduk. Devletimize ve bürokratlarımız ile Milletvekillerimize güveniyoruz' diyerek sürece destek verenlere müteşekkir olduklarını belirtti. Küçükkaya, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve Bakanımız Yusuf Tekin'in talimatlarıyla, yeni okulumuz modern eğitim olanaklarıyla 2026-2027 eğitim-öğretim dönemine yetiştirilecek' ddedi.

Yeni okulun zemin etüdü, proje ve ihale süreci başlatılmış durumda. Modern tesisin tamamlanmasıyla Hamitler Mahallesi'ndeki öğrenciler, güvenli ve teknolojiyle donatılmış bir eğitim ortamına kavuşacak.