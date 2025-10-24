Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda güçlenmelerine katkı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy Kadın Dayanışma Merkezi'nde düzenlenen dil kurslarında yeni dönemi başlattı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen dil kursları tüm hızıyla devam ediyor.

Örnekköy Kadın Dayanışma Merkezi'nde başlayan yeni dönem dil kursları ile kadınların kişisel gelişimlerini desteklemek, yeni beceriler kazanmalarını sağlamak ve istihdam olanaklarına erişimlerini artırmak amaçlanıyor.

Kurslarda İngilizce A1 ve A2, Almanca A1 ve A2 programları yer alıyor. Her biri 25 katılımcıdan oluşan gruplar, haftanın dört günü süren derslerle temel dil bilgilerini öğrenirken, aynı zamanda iletişim becerilerini geliştiriyor.

İzmirli kadınlar, haftanın dört günü İngilizce ve Almanca dillerinde temel dil bilgisi edinebiliyor.