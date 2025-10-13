İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü Dijital Gençlik Merkezi'nde 'Kadınlar Dijitalde Güçleniyor Programı'nı başlatıyor. 16-35 yaş arası kadınlara özel program, e-ticaretten dijital pazarlamaya, tasarım odaklı düşünmeden iş modeli oluşturmaya kadar kapsamlı bir içerikle 22-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İZMİR (İGFA) - İzmirli genç kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile dijital dünyanın kapılarını aralayacak. Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü Dijital Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek

'Kadınlar Dijitalde Güçleniyor Programı', Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile iş birliği içerisinde yürütülen Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi kapsamında yapılıyor.

16-35 yaş arası genç kadınlara özel bu 3 günlük ilham dolu yolculuğa katılanlar, fikirlerini hayata geçirmeyi, dijital dünyada fark yaratmayı ve yaratıcılığını güçlendirmeyi öğrenecek. E-ticaretten dijital pazarlamaya, tasarım odaklı düşünmeden iş modeli oluşturmaya kadar dopdolu bir programa başvuru yapmak isteyenler https://www.ibbmeslekfabrikasi.com/tr/Kayitol/57 adresine girerek başvuruda bulunabiliyor.

Program kapsamında 22 Ekim'de Dijital Pazarlama E-Ticarete Giriş ve Kriz Yönetimi, 23 Ekim'de Tasarım Odaklı Düşünme Sosyal Medya Fotoğrafçılığı, 24 Ekim'de ise Modeli Oluşturma Atölyesi düzenlenecek.

Tüm etkinlikler 14.00-17.00 saatleri arasında yapılacak ve katılım ücretsiz olacak.