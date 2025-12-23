Kültürpark Atlas Pavyonu'nda 94. İEF ile birlikte kapılarını açan Refik Anadol'un 'Şifanın Algısı' ve 'Makine Rüyaları: Ege' sergileri ile Atatürk'ün yaşamına ışık tutan 'Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı' başlıklı sergi dört aylık yoğun ilginin ardından İzmirlilere veda etti. Sergiler, 29 Ağustos-21 Aralık tarihleri arasında 295 bin ziyaretçiyle buluştu.

İZMİR (İGFA) - İzmirli sanatseverler, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Folkart iş birliğinde Kültürpark Atlas Pavyonu'nda açılan dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol'un 'Şifanın Algısı' ve 'Makine Rüyaları: Ege' sergileri ile 'Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı' Mustafa Kemal Atatürk sergisini çok sevdi.

29 Ağustos'ta kapılarını açan sergiler özellikle gençlerin ilgisini çekti. 30 Eylül'de sona ermesi planlanan eserlerin gösterimi yoğun talep üzerine 21 Aralık'a kadar uzatıldı. Sergileri, dört ayda 295 bin ziyaretçi gezdi. Ziyaretçiler arasında yaklaşık 220 okuldan öğrenciler de yer aldı.

ANADOL, ETKİNLİĞE ÇEVRİMİÇİ KATILDI

Çağdaş sanat dünyasında öncü konumda yer alan Refik Anadol'un veri bilimi ve yapay zekayı sanatsal bir dile dönüştürdüğü 'Şifanın Algısı' ve dünyada ilk kez İzmir'de sergilenen 'Makine Rüyaları: Ege' sergilerindeki eserler, sanatseverlere eşsiz bir deneyim sundu. Şifanın Algısı ruh sağlığı tedavisi gören bireylerin beyin verilerinden yola çıkarak empati ve şefkati tetikleyen bir yapay zekâ veri heykeliyken, Makine Rüyaları: Ege ise Ege Denizi'nin çevresel verilerini dijital pigmentlere dönüştürerek doğayla yeniden duyusal bir bağ kurulmasına olanak tanıdı. Sergi kapsamında, 'Yapay Zekâ Çağında Yeni Medya ve Dijital Sanat Masterclass Programı' etkinliği de gerçekleştirildi. Dijital sanat profesyonellerinin konuşmacı olarak katıldığı programa, sanatçı Refik Anadol da çevrimiçi olarak bağlandı. Etkinlikte akademisyenler, doktora ve yüksek lisans öğrencileri yer aldı.

'Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı' Mustafa Kemal Atatürk sergisi ise annesi Zübeyde Hanım'ın yazdığı mektup ile Atatürk'ün kullandığı birçok özel eşyayı barındırdı. Proje direktörlüğü ve küratörlüğünü Fahri Özdemir'in üstlendiği sergi; 476 eser ve 250'nin üzerinde benzersiz fotoğraf ile 1907'den 1938'e kadar uzanan Atatürk'ün liderlik yolculuğunu gözler önüne serdi. Serginin en çarpıcı unsurlarından biri de Atatürk'ün sağlık geçmişine ışık tutan objeler oldu. Kullandığı tansiyon aletinden kişisel eşyalarına ve imzasını taşıyan belgelere kadar sergilenen parçalar ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.