İzmir Çevre Yolu Uzundere mevkiinde meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında, araçta sıkışan ve yaralanan Çin uyruklu Yanjun Sun, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızlı ve titiz müdahalesiyle yaklaşık 5 dakika içerisinde kurtarıldı. Kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Çevre Yolu Uzundere mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevre yolunda seyir halindeyken hafif maddi hasarlı kazaya karışan bir araç, kendisine yardım etmek için bir yakınını aradı ve olay yerine çağırdı. Bu sırada çevre güvenliğini sağlamak için bölgeye karayolları aracı sevk edildi.

Güvenlik önlemlerinin alındığı esnada, seyir halindeki başka bir otomobilin karayolları aracına arkadan çarpması sonucu olay yerindeki araçlar birbirine çarptı. Kazada, karayolları aracına çarpan otomobilde bulunan Çin uyruklu Yanjun Sun ve Xiadnui Hu yaralandı.

İTFAİYE EKİPLERİ, ARAÇTA SIKIŞAN YARALIYI 5 DAKİKADA KURTARDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine hızla ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, araç içerisinde sıkıştığı belirlenen Yanjun Sun'a kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin titiz ve hızlı çalışmasıyla yaralı, yaklaşık 5 dakika içerisinde sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibine telim edilerek hastaneye sevk edildi. Yanjun Sun isimli erkek yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.