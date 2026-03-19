Cumhurbaşkanı kararıyla, Bursa Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı kapsamında yapılacak YHT Garı bağlantıları için Osmangazi ilçesinde Geçit, Nilüfer'de ise Doğanköy ve Balat mahallelerinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

BURSA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Bursa'da ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli bir proje için acele kamulaştırma süreci başlatıldı.

Karar, Bursa-Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi kapsamında inşa edilmesi planlanan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Gar binasına erişimi sağlayacak karayolu ve istasyon bağlantı yollarını kapsıyor.

Bu doğrultuda, söz konusu hat üzerinde yapılacak ulaşım bağlantıları için ihtiyaç duyulan taşınmazların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi kapsamında yürütülecek kamulaştırma işlemlerine ilişkin ada ve parseller şöyle duyuruldu.

Kararla birlikte, projeye hız kazandırılması ve YHT Garı'nın şehir içi ulaşım ağlarına entegrasyonunun daha kısa sürede sağlanması hedeflenirken yetkililer, bağlantı yollarının tamamlanmasıyla birlikte hem raylı sistem hem de karayolu ulaşımında önemli bir rahatlama yaşanacağını belirtiyor.