Meteoroloji, yurdun büyük bölümünde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Güneydoğu ve Akdeniz'de kuvvetli yağış, Marmara'da fırtına, doğu bölgelerinde ise çığ riski öne çıkıyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Mart Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara (Edirne hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in büyük bölümü ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu'nun büyük kısmı ile Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve bazı doğu illerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40-70 kilometre hızla eserek kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğuda buzlanma ve don, doğu bölgelerinde ise pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.

Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'naki yüksek ve eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

Yetkililer vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.