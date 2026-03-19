Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Bahçeşultan köyü yakınlarında seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Bilecik Pazaryeri istikametine giden H.K. idaresindeki 16 BVA 439 plakalı minibüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yardım istedi.
Bu sırada alevlere ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, minibüste maddi hasar oluştu.