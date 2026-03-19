Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, minibüste maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bu sırada alevlere ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yardım istedi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Bilecik Pazaryeri istikametine giden H.K. idaresindeki 16 BVA 439 plakalı minibüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

