Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ocak kültür sanat etkinlikleri, Vefa Müzik Topluluğu'nun sahne aldığı kadınlara özel 'Unutulmayan Şarkılar' konseri ile devam etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ocak Kültür Sanat Takvimi kapsamında SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Unutulmayan Şarkılar' konseriyle kadınları bir araya getirdi. Kadın sanatçıların sahne aldığı ve yoğun ilginin olduğu programda, katılımcılar sevilen eserlere eşlik ederek unutulmaz bir akşam yaşadı.

KADINLARA ÖZEL MÜZİK DOLU GECE

Şef Ayşegül Başar yönetiminde, 6 saz ve 6 sesten oluşan toplam 13 kişilik Vefa Müzik Topluluğu'nun sahne aldığı konserde Nihavend, Acemkürdi ve Saba makamlarından eserler seslendirildi. Konserin solo bölümlerinde ise solistler, farklı makamlardan seçilen eserleri yorumlayarak izleyicilere zengin bir müzik repertuvarı sundu.

Zaman zaman coşkulu, zaman zaman duygusal anlara sahne olan gecede, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ni dolduran kadın izleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz bir sanat akşamı yaşadı.