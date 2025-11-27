Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için verdiği 28 Kasım tarihli 'sarı kod' uyarısının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri ve İZSU Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı şehrin dört bir yanında önlemlerini artırdı.

İZMİR (İGFA) - İZSU Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yağış uyarısının ardından teyakkuz durumuna geçti.

Konak, Karabağlar, Buca, Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Bayraklı ve Gaziemir gibi yoğun yerleşim bölgelerinde ekipler kritik noktalara yönlendirildi.

İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, yağışın şiddetine göre ekiplerin sahada anında yer alacağını belirterek, 'Meteorolojinin sarı kod uyarısı doğrultusunda tüm ekiplerimiz görev başında. Kriz masası oluşturduk ve tüm teknik ekibimizi görevlendirdik. Dere yatakları, yağmursuyu hatları, pompa istasyonlarımız ve kritik noktalarda kontroller yapıldı.

Tüm araç filomuz hazır durumda. 24 saat esasına göre çalışacağız. Vatandaşlarımızdan da mazgallara çöp ve atık atmamaları, su baskını riski gördükleri yerleri Alo 185 üzerinden bize bildirmeleri önem taşıyor' dedi.