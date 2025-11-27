Düzce merkezde kural ihlali yapan sürücüler, trafik akışını tehlikeye attı. Araç kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, riskli manevralar yapan sürücüler dikkat çekti. Vatandaşlar, denetimlerin artırılmasını ve cezaların uygulanmasını istiyor.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce kent merkezinde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, hem trafiğin akışını tehlikeye düşürdü, hem de diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

Kent merkezinin farklı noktalarında kaydedilen görüntülerde, bazı sürücülerin trafik kurallarını hiçe sayarak riskli manevralar yaptığı görüldü.

Başka araçların araç içi kameraları tarafından kaydedilen anlarda, kural ihlallerinin trafikte tehlikeye yol açtığı dikkat çekti.

Kural tanımaz sürücüler nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirten vatandaşlar, trafik denetimlerinin artırılmasını ve gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını talep etti.