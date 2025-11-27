Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğal yaşamı koruma ve geliştirme vizyonu doğrultusunda yürüttüğü 'Samanlı Dağları Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi' kapsamında ikinci salımı da başarıyla gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Kızıl Geyik Salımı Projesi' kapsamında kızıl geyik popülasyonunu güçlendirecek çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz ay doğaya bırakılan 7 kızıl geyiğin ardından bu kez 8 geyik daha Kuzuyayla'da doğaya salındı. Bu yıl gerçekleştirilen ikinci salım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje, bölgedeki yaban hayatını canlandırma amacıyla önümüzdeki yıl da geyik salınımlarına devam edecek.

'TÜM TÜRKİYE'Yİ BURAYA BEKLİYORUZ'

Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen salım töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, projenin kent için taşıdığı değeri vurgulayarak, 'Tahir Başkanımızın liderliğinde yeşil şehir anlayışıyla birçok projeye imza atıyoruz.

Geçen sene 15 geyik saldık. Bu sene de 15 geyiği doğayla buluşturduk. İnşallah önümüzdeki yıl da 10 geyik salarak Kocaelili hemşerilerimize Kuzuyayla ve Kartepe'de doğayı farklı bir boyutta deneyimleme fırsatı sunmuş olacağız. Bu gerçekten çok değerli bir proje. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm Türkiye'yi buraya bekliyoruz' dedi.

HEDEF, 40 KIZIL GEYİĞİ DOĞAYA KAZANDIRMAK

Büyükşehir Belediyesi'nin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ortak olarak yürüttüğü projenin ilk aşaması kapsamında geçen yıl 15 kızıl geyik doğaya salınmıştı. Bu yıl yapılan iki aşamalı çalışma ile 15 geyik daha Kuzuyayla'ya kazandırılmış oldu. Önümüzdeki yıl yapılacak salım ile toplam 40 kızıl geyiğin Samanlı Dağları'nda yaşamını sürdürmesi hedefleniyor. Bu sayede doğaya kazandırılan geyikler, bölgenin ekosistemine katkı sağlarken yaban hayatı çeşitliliğinin artmasında da rol oynayacak.

BÖLGE EKOSİSTEMİNE BÜYÜK KATKI

Kızıl geyiklerin bölgeye yeniden kazandırılması, Kuzuyayla'nın ekoturizm potansiyelini güçlendirirken aynı zamanda bilimsel takip süreçleriyle destekleniyor.

Doğaya salınmadan önce Ormanya ekipleri tarafından kapsamlı sağlık taramalarından geçirilen geyikler, salım sonrasında da düzenli olarak kontrol ediliyor. GPS tasmalar ve fotokapan teknolojileriyle yapılan anlık izleme çalışmaları sayesinde hayvanların hareket alanları, davranışları ve doğal yaşam döngüleri ayrıntılı biçimde kayıt altına alınıyor. Doğa turizmine büyük önem veren Büyükşehir ise fotosafari turları, yaban hayatı gözlem etkinlikleri ve doğa yürüyüşlerini, doğaya kazandırdığı kızıl geyiklerin oluşturduğu zengin ekosistemle birlikte geliştirerek bölgeyi cazibe merkezi hâline getiriyor.