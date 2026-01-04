İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla kent genelinde başlattığı asfalt seferberliğiyle girdi. Yol yenileme çalışmaları kapsamında, Konak'ta hastanelerin bulunduğu Gaziler Caddesi ile Bayraklı'daki 1639 Sokak asfaltlandı. Merkez ilçelerdeki çalışmaların yanı sıra, Tire ve Ödemiş'te de cadde ve sokaklar yenilenerek ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçede başlatılant asfalt seferberliği ile 2026 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren İZBETON ekipleri, planlama doğrultusunda yol onarım ve yenileme çalışmalarını hem merkez hem de çevre ilçelerde aralıksız sürdürüyor.

Kent merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında Bayraklı'nın Fuat Edip Baksi Mahallesi'nde bulunan 1639 Sokak'ta bin 224 ton asfalt serimi gerçekleştirilerek sokak yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. Bayraklı'daki çalışmanın ardından, hastaneler güzergâhında yer alan Konak Gaziler Caddesi de asfaltlandı. Yaklaşık 2 kilometrelik hatta 3 bin 783 ton asfalt dökülerek ulaşım daha güvenli ve konforlu hâle getirildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın planlamaları doğrultusunda, kent merkezindeki yol yenileme çalışmalarının yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerdeki yol yenileme çalışmalarını sürdürürken Küçük Menderes Havzası'nda da ilçe yollarını eş zamanlı olarak yeniliyor.

Bu kapsamda Tire ilçe merkezinde bulunan Rafet Saygılı Caddesi ile Atatürk Caddesi'nde toplam bin 200 metre uzunluğunda, 3 bin 350 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Ödemiş'te ise ilçe içi ulaşımda alternatif güzergâh olarak kullanılan Emmioğlu Caddesi, Tavaslı Caddesi ve Millet Caddesi tamamen yenilendi. Söz konusu çalışmalarda toplam bin 200 metre uzunluğunda 3 bin 200 ton sıcak asfalt serimi tamamlandı.