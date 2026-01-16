İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 90 dakika ücretsiz aktarma uygulaması sayesinde İzmirliler yolculuklarını 30 TL ile tamamlarken, kent genelinde yaklaşık 2 milyar lira cepte kaldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay döneminde, daha önca kaldırılan 90 dakika ücretsiz aktarma sistemi yeniden hayata geçirildi. Toplu ulaşımda ilk binişten itibaren 90 dakika süresince ücretsiz aktarma imkanı sunan sistem, artan yaşam maliyetleri karşısında zorlanan yurttaşlar için önemli bir destek oldu.

87 MİLYONA YAKIN YOLCU KULLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye genelinde artan taşıma maliyetlerine rağmen, hizmet standartlarını koruması ve ulaşım ücretlerini sübvanse etmeyi sürdürmesi, kentte toplu taşıma kullanım sayılarına da yansıdı. 2025 yılında Türkiye nüfusuna yakın sayıda yolcu 90 dakika ücretsiz aktarma sisteminden faydalandı. Uygulamadan 87 milyona yakın yolcu yararlandı. İzmirlilerin bütçesinde 2 milyar liraya yakın tasarruf sağlandı.

30 TL İLE YOLCULUK

Türkiye'nin büyükşehirleri arasında toplu ulaşım ücretleri karşılaştırıldığında, farklı şehirlerde uygulanan aktarma ve tarife sistemleri arasında ciddi maliyet farkları ortaya çıkıyor. İzmir'de ise uygulanan tarife yapısı sayesinde, artan ekonomik maliyetlere rağmen bir yetişkin yolcu 90 dakika aktarma sistemiyle yolculuğunu 30 TL ile tamamlayabiliyor. Farklı büyükşehirlerde uygulanan mevcut tarifelere göre, yetişkin bir yolcunun yolculuk maliyeti bazı kentlerde 5 aktarma ile 88 TL, 2 aktarma ile 51 TL, bazı kentlerde ise 3 aktarma ile 91 TL seviyelerine kadar çıkıyor. İzmir'de ise aktarma sayısından bağımsız olarak, 90 dakika içinde yapılan yolculuklar tek ücret üzerinden gerçekleştiriliyor.