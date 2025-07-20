CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi gören tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ailesini ziyaret etti ve kendisine tanınan bir kişilik ziyaret hakkını Çalık’ın annesi Gülseren Çalık’a devretti.İZMİR (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ailesiyle bir araya geldi.

Ziyarete Özel’in eşi Didem Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkan Vekili Barış Özdemir ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de katıldı.

İki kez kanser atlatan ve sağlık değerleri sınırda olan Çalık’ın hastane önündeki annesi Gülseren Çalık’ın görüntüleri kamuoyunda yankı uyandırmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hematoloji kliniğinde ziyaret riski nedeniyle kendisine tanınan bir kişilik ziyaret hakkını Gülseren Çalık’a devrettiğini açıkladı. Özel, “Başhekim ve hematoloji bölümü yetkilileri, yoğun temas halinde olan bir siyasetçi olarak kliniğe girmemin hastalar için risk taşıyabileceğini belirtti. Bakanlık izniyle bana verilen ziyaret hakkını, Mehmet Murat Çalık’ın annesine devrettim. Annesi, steril kıyafetlerle evladıyla buluşacak. Bu durumu kendisine ilettim, çok memnun oldu” dedi.