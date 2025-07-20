Mudanya Belediyesi, ilçenin yaz mevsimindeki doğal ve kültürel güzelliklerini belgelemek amacıyla başvuruların 26 Eylül 2025 tarihine kadar alınacağı “Mudanya Yazı Kadrajda” fotoğraf yarışması düzenledi.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi'nce düzenlenen amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açık olan “Mudanya Yazı Kadrajda” adlı ödüllü fotoğraf yarışmasını duyurdu.

Mudanya’nın turizm tanıtımına sanatsal bir katkı sunmasının hedeflendiği yarışma ile halkın kültürel üretim süreçlerine katılımını teşvik etmenin yanı sıra ilçenin değerlerini görsel arşivlerle gelecek nesillere aktarmayı da amaçlandı.

Katılımın ücretsiz olduğu, 18 yaş üstü herkesin en fazla 4 renkli veya siyah-beyaz fotoğrafla yarışmaya katılabileceği yarışmada, fotoğrafların Mudanya sınırları içinde çekilmiş olması ve daha önce başka bir yarışmada ödül almamış olmasının yanı sıra kadraj, renk doygunluğu gibi basit düzenlemeler dışında manipülasyon kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Büşra Göçmezler, Dr. Erhan Mutlugün, Prof. Dr. Ferah Budak Şener (EFIAP), Galip Çetiner (EFIAP) ve Hasan Kasapoğlu’ndan oluşan jürinin değerlendireceği ödüllü yarışmada birinciye 10 bin lira, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye ise 3 bin lira para ödülü verileceği öğrenildi.

Başvuruların 26 Eylül 2025 Cuma günü saat 17:00’ye kadar https://mudanya.bel.tr adresindeki “Mudanya Fotoğraf Yarışması” linki üzerinden yapılacağı, yarışma sonuçlarının ise Ekim 2025’te belediyenin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında duyurulacağı bildirildi.