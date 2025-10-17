İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 139'uncu toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, iklim krizi ve kuraklıkla mücadelede öncelikli yapılacakları sıraladı. 2000'li yıllarda İzmir'in uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için DSİ tarafından planlanan Düvertepe Barajı'nın en kısa sürede mutlaka yapılması gerektiğinin altını çizildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 139'uncu toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) yapıldı.

İEKKK Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Dalya Hazar, geçtiğimiz 10-11 Ekim'de yapılan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Su Yönetim ve Kuraklıkla Mücadele Stratejileri Paneli, İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, Medsparc Uluslararası İş Zirvesi hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

Son olarak İzmir Ticaret Odası Genel Koordinatörü Pınar Barış Karayılanoğlu ise İzmir Meets Teknoloji ve İnovasyon 2025 ile ilgili sunum yaptı. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, baraj dolulukları hakkında bilgi verirken, Tahtalı Barajı'nda da suyun bitme noktasına geldiğini kaydetti. Erdoğan, suyla ilgili planlarını hiç yağış olmayacak gibi yaptıklarını ifade etti. Toplantıda mevcut kurulun ve çalışma grubu üyelerinin bir yıl daha çalışmalarına devam etmesi kararlaştırıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, iklim krizi ve kuraklıkla mücadelede bilinçli su tüketiminin önemine vurgu yaptı. Suyun tarım ve özellikle İzmir'de büyükbaş hayvancılıkta fazla kullanıldığına dikkat çeken Başkan Tugay, 'Hayvancılık bu kadar yoğun ve kontrolsüz şekilde yapıldığında bu bölgenin su kaynağını da, toprağını da maalesef yok ediyor. İzmir böyle bir sıkıntı yaşıyor. Alternatif gelir ve geçim kaynakları sunulmadıkça bunu yapmayın demek çok kolay bir şey değil. Tarım dışında suyun sanayide kullanımı yüzde 20 civarında. Geri kalan miktar da evlerde kullanılıyor. Biz tasarruftan bahsettiğimizde şehirde yaşayan insanların evlerinde yaptığı tasarruftan bahsediyoruz ama aslında gerçek tasarruf tarım ve hayvancılıkta olmalı. En acil ne yapılması gerekir diye düşünüyorsak bu alandaki tüketimi planlamak olmalı' dedi.

'YENİ BARAJLAR YAPILMALI'

Yeraltı ve yerüstü suları ile deniz suyunun arıtılması konularına değinen Başkan Tugay, 'Deniz suyunun arıtılması maliyeti nedeniyle hep geleceğe ertelenen bir konu oldu. Bugünkü teknolojide üretilen su çok yüksek maliyetli olduğu için 4,5 milyon nüfuslu bir şehre bu şekilde su yetiştirebilmeniz gerçekten çok zor. En az 3 noktada proje yapalım, bir de Manisa ile ortak yapalım diye de konuştuk. Bu gelecekte mutlaka yapılacaktır. İzmir'in 30-40 yıllık su ihtiyacını karşılamak için 2000'li yılların başında 3 baraj planlanmış. Bu barajlardan sadece Gördes yapılmış. Maalesef bu barajda da su tutulamıyor. Balıkesir'de yapılması planlanan Düvertepe ve Başlamış barajlarından biri yapılmış olsaydı şimdi kentimizin su sorunu olmayacaktı. Çünkü bu bölge çok daha yoğun yağış alıyor. Düvertepe Barajı'nın mümkün olan en kısa zamanda yapılması gerekiyor. Bunun yanı sıra ikinci olarak yapılabilecek şey tarımda su tüketimini azaltmayı sağlayacak önlemler almak. Bununla ilgili büyükşehir belediyelerinin yetkisi yok. Karar alamıyoruz, yaptırımımız olamıyor. Yapacağımız şey su kaynaklarını daha akılcı kullanmak, kayıp kaçakları olabildiğince azaltmak' dedi.

Türkiye'de su kayıp kaçak oranı en düşük şehirlerden birinin İzmir olduğunu kaydeden Başkan Tugay, 'Altyapı ile ilgili yoğun çalışmalar yapıyoruz. Her yere su götürüyoruz. Kayıp kaçak oranı merkezde, suyun daha yoğun kullanıldığı yerde çok düşük, yüzde 24'lerde. Bazı çevre ilçelerde, köylerde biraz daha yüksek oranlar var ama o bölgelerde yoğun bir şekilde şebeke yeniliyoruz' diye konuştu.

İngiltere'de belediye başkanları ve belediye yetkilileri için özel olarak tasarlanmış ilk profesyonel liderlik ve yönetim programı olan Bloomberg LSE Avrupa Şehir Liderliği Girişimi'nin eğitim programına katıldığını belirten Başkan Tugay, programda inovasyon ve yerel demokrasi uygulamalarının görüşüldüğünü söyledi. İnovasyonun önemine değinen Başkan Tugay, 'Hepimiz inovasyon kültürünün içinde olmak zorundayız. Bunu anlayış ve kültür olarak yerleştiremeyenler geri kalmaya mahkumlar ya da yeterince gelişememeye mahkumlar. İnovasyon yaptığınız işi daha iyi yapmak için ne yenilik yapmak gerektiğini keşfetme işi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetişim şeklinde radikal değişiklikler yapacağız. Büyükşehir çalışanlarının inovasyon kültürünün bir parçası olması için çalışacağız' ifadelerini kullandı.