İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir'de yıllardır yaşanan trafik yoğunluğunu sona erdirecek Şemikler Taşıt Üst Geçidi'nin yapımına başlıyor. Ahmet Kemal Baysak Bulvarı ile Anadolu Caddesi arasında kesintisiz ve hızlı ulaşım sağlayacak proje ile beş kilometrelik güzergâh bir kilometreye düşecek,

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, İzmir'in tarihine geçecek ulaşım yatırımlarından biri olarak değerlendirdiği Şemikler Taşıt Üst Geçidi Projesi'nde, kamulaştırma ve yıkım süreçlerinin tamamlanmasının ardından inşaat süreci için start verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek proje, toplam 445 milyon liralık yatırımla tamamlanacak. Karşıyaka Yalı Mahallesi ile Şemikler Mahallesi'ni demiryolu hattı üzerinden birbirine bağlayacak projede, yer teslimi yapılarak inşaat hazırlıklarına başlandı. Kent içi ulaşımı rahatlatacak ve bölgeye önemli bir ulaşım alternatifi kazandıracak Şemikler Taşıt Üst Geçidi'nin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

MAVİŞEHİR'DEN ANADOLU CADDESİ'NE ULAŞIM BEŞ DAKİKAYA İNECEK

Karşıyaka'da özellikle Mavişehir bölgesinde yaşanan trafik sıkışıklığını büyük ölçüde rahatlatmayı hedefleyen proje, Ahmet Kemal Baysak Bulvarı ile Anadolu Caddesi arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak. Yalı Mahallesi ile Şemikler Mahallesi'ni birbirinden ayıran demiryolu hattının üzerinden geçecek taşıt köprüsü sayesinde; alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, spor tesisleri ve konutların yoğun olarak bulunduğu Mavişehir bölgesinden Anadolu Caddesi'ne yapılan yaklaşık 5 kilometrelik yolculuk 1 kilometreye düşürülecek. Bugün ortalama 15 dakika süren, özellikle iş giriş-çıkış saatleri ile hafta sonları 30 dakikaya kadar uzayabilen seyahat süresi, proje tamamlandığında 5 dakikaya indirilecek.

Mavişehir trafiğinin düğümünü yerel ölçekte çözecek olan proje, büyük ölçekte İzmir ulaşımına da önemli katkı sağlayacak. Cahar Dudayev Bulvarı'nın Anadolu Caddesi ile bağlantısını sağlayacak taşıt köprüsü sayesinde, İzmir Çevreyolu'nun Mavişehir-Bostanlı-Karşıyaka Çıkışı ile Karşıyaka Batı Çıkışı arasındaki trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacak. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, İzmir Çevreyolu'nun yanı sıra Anadolu Caddesi ve Caher Dudayev Bulvarı üzerindeki trafik yükü de hafiflemiş olacak.

DEPREME DİRENÇLİ BİR MÜHENDİSLİK ESERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek taşıt köprüsü, önemli bir mühendislik eseri olarak kente uzun yıllar hizmet edecek şekilde ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne uygun olarak projelendirildi. Bölgede sıvılaşma riski nedeniyle proje kapsamında 43 bin metre derin karıştırma kolonu ile 5 bin 660 metre fore kazık imalatı gerçekleştirilecek. Toplam 1 kilometre uzunluğundaki projede; 8 açıklıklı çelik köprü, yaklaşım duvarları, kaldırımlar, çevre düzenlemeleri ve araç parklanma alanları yer alacak.