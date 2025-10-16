Son günlerde İzmir'de ormanda yaşadığı iddia edilen bir aileye ilişkin haberler üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girid. Bakanlık, ailenin ormanda yaşamadığını, ev sahibiyle anlaşmazlık nedeniyle evden çıkarıldığını duyurdu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından otele yerleştirilen aile için ev ve eşya temini çalışmaları sürüyor.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, 'Yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından ailenin ormanda yaşamadığı görülmüştür. Ev sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu evden çıkarıldıkları tespit edilen aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir' denildi.

Açıklamada, vakfın desteğiyle aileye uygun bir ev tutulması ve eşya temini için çalışmaların devam ettiği vurgulanırken, ailenin ihtiyaçlarının hızla karşılanacağı kaydedildi.