Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Köyü'nde Meyra Madencilik tarafından yapılması planlanan ikinci maden atık barajı projesi, köylülerin kararlı direnişiyle karşılaştı. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapılamadı.

Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla Köyü'nde, Meyra Mühendislik Proje ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Kurşun-Çinko-Bakır İşletmesi İlave İkinci Maden Atık Depolama Tesisi Projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci yeniden resmen başlatıldı.

Dün köy meydanında yapılması planlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı vatandaşların katılmaması üzerine gerçekleştirilemedi. Muhtar Hasan Acar ve köy halkı, projenin doğaya, tarım alanlarına ve yaşam alanlarına vereceği zararlara dikkat çekerek bilgilendirme toplantısına katılmayacaklarını yetkililere bildirdi. Köylülerin bu tutumu, Bakanlık tarafından hazırlanan resmi tutanaklara da geçti. Böylece toplantı, şartlar sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.

Yenişehir Çevre Platformu Sözcüsü Erkan Erdem, yaptığı açıklamada bölgedeki risklere dikkat çekti. Erdem şunları kaydetti: 'Köy sakinlerinden Kadir Tekin'in evi, toprak kayması nedeniyle yıkılmak üzere. Dönümlerce alanın maden sahasına kayması an meselesi. Orada çalışan maden görevlileri dahi ciddi tehlike altında. İkinci bir İliç faciası yaşanmaması için tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz.'

CHP Bursa milletvekili Kayıhan Pala ise büyük bir üzüntü ve endişe duyduğunu belirterek konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşıyacağını açıkladı. Çevre örgütleri, siyasi temsilciler ve köylüler, maden projesinin tamamen iptal edilmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Köy halkı, toprak kaymaları nedeniyle zarar gören tarla ve bahçelerin çok düşük bedellerle kamulaştırılarak maden şirketine devredileceğini iddia ederek endişelerini dile getirdi.

Kirazlıyayla'da yaşanan bu gelişme, bölge halkının doğa ve yaşam alanlarını koruma kararlılığının yeni bir göstergesi olarak öne çıktı.

Toplantıya köy sakinlerinin yanı sıra Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş ve yönetim kurulu üyeleri, Yenişehir Çevre Platformu Sözcüsü Erkan Erdem ve Şafak Erdem, DOĞADER Başkanı Murat Demir ile Bursa Su Kolektifi gönüllüleri Caner Gökbayrak, Candan Göz ve Ferhan Küçük de katıldı.