İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam odaklı eğitim politikalarının en önemli ayağı olan Meslek Fabrikası,kod yazmadan mobil uygulamalar veya arayüzler geliştirilmesini sağlayan No-Code teknolojisi eğitimi verecek.

Uygulama oluşturma fikri olan, ancak kodlama hakkında bilgisi olmayanların basit ve ucuz bir şekilde aklındaki uygulamayı geliştirmesini sağlayan teknolojiyi öğrenen kursiyerler; eğitim sonunda 'No-Code'un Dijital Dönüşüm Sürecindeki Rolü, No-Code Teknolojisine Giriş, No-Code'un Sağladığı Fırsatlar, Popüler No-Code Platformları ve Mini Otomasyon / Uygulama Tasarımı' konularında bilgi sahibi olacak.

BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Halkapınar'da yer alan Meslek Fabrikası Dijital Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek programda eğitimi Endüstri Mühendisi Simge Erkin verecek. 28 Kasım Cuma günü, 14.00 - 16.30 saatleri arasında düzenlenecek programa 16-30 yaş aralığındaki gençler başvurabiliyor.