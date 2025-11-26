YouTube, içerik üreticilerin kısa filmlerini daha hızlı ve eğlenceli şekilde hazırlamasını sağlayacak yapay zekâ destekli araçlarını tanıttı. AI ile düzenlemeden, fotoğrafları videoya dönüştürmeye kadar bir dizi yenilik sunuluyor.

İSTANBUL (İGFA) - YouTube, içerik üreticileri için kısa filmler hazırlamayı kolaylaştıracak yeni yaratım araçlarını duyurdu.

Platform, özellikle kısa film içeriklerinde kullanılmak üzere geliştirdiği yapay zekâ destekli araçları, daha fazla kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor.

Youtube CEO'su Neal Mohan, yeni araçlar arasında öne çıkanları şöyle sıraladı:

We're expanding some of our new creation tools to more @youtubecreators ???? Try them out in @youtube Shorts:



✂️ Edit With AI makes a first cut of a Short from your raw camera footage

✍️➡️???? Draw to video turns your doodles into fun effects

????➡️???? Photo to video turns a picture: pic.twitter.com/OK2ZdRcCXh — Neal Mohan (@nealmohan) November 24, 2025

AI ile Düzenle: Ham kamera görüntülerinden kısa filmin ilk kurgusunu otomatik olarak oluşturuyor.

Videoya Çizim: Kullanıcıların çizimlerini eğlenceli efektlerle videoya dönüştürüyor.

Fotoğraftan Videoya: Tek bir resmi videoya çevirmeye olanak tanıyor.

Dream Track: Vokaller ve şarkı sözleri ekleyerek videolara benzersiz müzik parçaları oluşturuyor.

Konuşmadan Şarkıya Dönüştürme: Videodaki konuşulan kelimeleri alıp, bunları kısa film için şarkıya dönüştürüyor.